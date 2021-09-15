Минстрой РФ утвердил новые правила пользования жилыми помещениями

Новые правила пользования жилыми помещениями, утверждённые Минстроем, вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

В правилах оговариваются права и обязанности собственников квартир, нанимателей квартир по соцнайму (это неприватизированное жилье), арендаторов. Они должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав соседей, обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны соблюдать чистоту и порядок в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других помещениях дома, — сообщает Российская газета .

Так, собственник вправе использовать жилье по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом. То есть можно, например, заниматься в квартире профессиональной деятельностью, но не нарушая интересы соседей и требования, которым должно отвечать жилое помещение. Не разрешено открывать в квартирах промпроизводства, гостиницы, заниматься миссионерской деятельностью. Владельцы должны своевременно вносить квартплату. Члены семьи владельца пользуются помещением наравне с ним, но и несут такую же ответственность в случае каких-либо проблем. Наниматель жилья по договору соцнайма вправе с согласия членов семьи вселить в квартиру супруга, родителей и детей (для вселения несовершеннолетних ничье согласие не требуется). Можно вселить и других граждан, но с согласия муниципалитета (а он вправе не согласиться, если на каждого члена семьи будет приходиться жилплощадь ниже нормы, установленной местными властями). Для собственников жилья подобных ограничений не предусмотрено. Арендатор жилья имеет права и обязанности, оговоренные в договоре найма, но с учетом требований Жилищного кодекса (им также не разрешено открывать гостиницы, быть миссионерами и мешать соседям).

Правила были пересмотрены в рамках регуляторной гильотины, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, однако принципиально не изменились. Это «рамочный» документ, повторяющий положения Жилищного кодекса и ряда других законов.

В правилах появился новый раздел о пользовании жильем по договору найма жилья жилищного фонда социального использования (так называемого некоммерческого найма жилья), изменены некоторые формулировки, однако по сути никаких новых положений в них нет, говорит Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города».

Эти правила не помогают жителям избегать конфликтных ситуаций между соседями, говорит Склянчук. Большее значение имело бы введение понятия «Устав многоквартирного дома», считает он. В уставе жители могли бы прописать правила проживания для конкретного дома — например, в туристических зонах можно было бы разрешить шуметь дольше обычного, а жители новостройки могли бы договориться, в какое время можно делать ремонт.

В Санкт-Петербурге очень популярны экскурсии по крышам, от которых собственники несут убытки. Например, бывает, что экскурсоводы ломают домофоны, чтобы попасть в подъезд. Устав дома позволил бы жителям, например, взимать плату за допуск экскурсантов на крышу. Сейчас они не могут это сделать, — отмечает Павел Склянчук.

Однако пока понятия «Устав дома» в законодательстве не существует.

Источник: «Российская газета»