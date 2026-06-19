Минстрой: какой будет максимальная ставка по семейной ипотеке

С 1 июля условия семейной ипотеки изменятся. Льготная ипотека станет доступнее для многодетных семей. Ставка по программе для семей с одним ребёнком может составить 10% или 12% годовых, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут в пятницу, заявил Файзуллин. В Минстрое надеются, что ставка по семейной ипотеке будет меньше, заявил глава ведомства. По словам Файзуллина, ставка по льготной программе не будет превышать 12% годовых. Для семей с двумя детьми ставка по семейной ипотеке будет ниже этого уровня. Для семей с большим количеством детей ставку планируют снизить.
Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что условия обновлённой семейной ипотеки станут известны после 1 июля.
источник: ЦИАН
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