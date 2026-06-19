Минстрой: какой будет максимальная ставка по семейной ипотеке

Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут в пятницу, заявил Файзуллин. В Минстрое надеются, что ставка по семейной ипотеке будет меньше, заявил глава ведомства. По словам Файзуллина, ставка по льготной программе не будет превышать 12% годовых. Для семей с двумя детьми ставка по семейной ипотеке будет ниже этого уровня. Для семей с большим количеством детей ставку планируют снизить.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что условия обновлённой семейной ипотеки станут известны после 1 июля.

источник: ЦИАН