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Минстрой: какой будет максимальная ставка по семейной ипотеке
фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Минстрой: какой будет максимальная ставка по семейной ипотеке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 19.06.2026

С 1 июля условия семейной ипотеки изменятся. Льготная ипотека станет доступнее для многодетных семей. Ставка по программе для семей с одним ребёнком может составить 10% или 12% годовых, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке примут в пятницу, заявил Файзуллин. В Минстрое надеются, что ставка по семейной ипотеке будет меньше, заявил глава ведомства. По словам Файзуллина, ставка по льготной программе не будет превышать 12% годовых. Для семей с двумя детьми ставка по семейной ипотеке будет ниже этого уровня. Для семей с большим количеством детей ставку планируют снизить.

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Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что условия обновлённой семейной ипотеки станут известны после 1 июля.

источник: ЦИАН

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