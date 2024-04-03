Минстрой назвал самые комфортные города России

Доля комфортных для проживания городов за последние годы выросла в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты Индекса качества городской среды по итогам 2023 года, представленные Минстроем. Города, отмечает «Российская газета», считаются благоприятными для проживания, если набирают более половины возможных баллов. Так, по итогам 2019 года комфортными были признаны около трех сотен российских городов (26,9%). По итогам 2023 года более половины возможных баллов набрали уже 759 городов, это 68% от 1117 российских городов.

Средний по России балл вырос с 169 по итогам 2019 года до 200 сейчас (при плановом значении 198).

Самыми комфортными среди городов-миллионников, по словам замминистра строительства и ЖКХ Алексея Ересько, стали Москва (304 балла против 299 год назад), Санкт-Петербург (270 баллов) и Нижний Новгород (237 баллов), который оттеснил на четвертое место Казань (226 баллов). В своих группах (по численности населения) лидеры — Ярославль, Химки и Мытищи (251 балл из 360 возможных), подмосковный Реутов (273 балла), Кудрово Ленинградской области, Истра Московской области (254), Зеленоградск Калининградской области (259), Иннополис в Татарстане (251 балл).

Выросло качество среды, к примеру, в городах Карталы Челябинской области, Свободный Амурской области, Орск Оренбургской области, Шали Чеченской республики. Они «перешагнули» порог и приобрели статус благоприятных.

Аутсайдером стал небольшой городок Алзамай Иркутской области, набравший лишь 110 баллов.

К 2030 году планируется увеличить долю городов с благоприятной городской средой до 80% и в полтора раза повысить среднее значение индекса, напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Быстрее всего, по данным Минстроя, растет качество социально-досуговой инфраструктуры и прилегающих пространств (с 23 баллов в 2019 году до 31 балла сейчас) и озелененных пространств (рост на 28%).

Повышение качества городской среды оказывает множество положительных эффектов, отметил Ересько. Развитие инфраструктуры, появление качественных дорог, портов и аэропортов делает города более доступными, способствует развитию торговли и логистики. Улучшение городской среды создает более благоприятные условия для бизнеса, инвестиции привлекают новые предприятия, создают новые рабочие места. Реализация проектов-победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды привела к появлению более 17 тыс. рабочих мест и более 4 тыс. объектов предпринимательской активности. Кроме того, повышение качества городской среды делает города более привлекательными для туристов, что, в свою очередь, опять же создает новые рабочие места и развивает местную экономику.

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источник: «Российская газета»