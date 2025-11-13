Прямо сейчас:
Минстрой посчитал долги россиян за ЖКУ
12:33 13.11.2025

Суммарный долг россиян за жилищно-коммунальные услуги достиг 415 млрд рублей. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Общий объем просроченной задолженности за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение составляет 415 млрд рублей. Важно вернуть эти средства в экономику жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, так как они необходимы для модернизации коммунальной инфраструктуры, подчеркнул глава Минстроя.

Введение электронной платёжки поможет систематизировать работу по уменьшению объёма задолженности за ЖКУ, считает Файзуллин. Такой законопроект был разработан Минстроем, документ уже согласован с федеральными органами исполнительной власти. Электронный платёжный документ получит юридический статус. Минстрой ранее запустил эксперимент по взысканию задолженности при взаимодействии ГИС ЖКХ, Росреестра, Социального фонда и ГАС «Правосудие». В нём принимают участие 20 российских регионов.

источник: ЦИАН 

