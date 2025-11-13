Минстрой посчитал долги россиян за ЖКУ

Общий объем просроченной задолженности за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение составляет 415 млрд рублей. Важно вернуть эти средства в экономику жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, так как они необходимы для модернизации коммунальной инфраструктуры, подчеркнул глава Минстроя.

Введение электронной платёжки поможет систематизировать работу по уменьшению объёма задолженности за ЖКУ, считает Файзуллин. Такой законопроект был разработан Минстроем, документ уже согласован с федеральными органами исполнительной власти. Электронный платёжный документ получит юридический статус. Минстрой ранее запустил эксперимент по взысканию задолженности при взаимодействии ГИС ЖКХ, Росреестра, Социального фонда и ГАС «Правосудие». В нём принимают участие 20 российских регионов.

источник: ЦИАН