Минстрой РФ призывает застройщиков заморозить цены на жильё

Чтобы реализовать готовящиеся меры поддержки, важно заморозить цены на жильё, объяснил Файзуллин. Он обратился к девелоперам с просьбой не корректировать цены в сторону повышения.
С 1 июля произойдут изменения по тарифной составляющей. Рост цен не должен превысить эту величину, иначе все деньги будут «съедены» новым повышением цен, отметил министр. Он добавил, что в целом по стране сейчас распродана треть новостроек.
По итогам 2024 года средняя цена «квадрата» в новостройках увеличилась на 6%.
источник: ЦИАН
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