Минстрой РФ призывает застройщиков заморозить цены на жильё

В Минстрое призвали застройщиков не повышать цены на жилую недвижимость. Ведомство совместно с Минпромторгом и производителями сегодня прорабатывает возможность добровольной заморозки цен на строительные ресурсы, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Чтобы реализовать готовящиеся меры поддержки, важно заморозить цены на жильё, объяснил Файзуллин. Он обратился к девелоперам с просьбой не корректировать цены в сторону повышения.

С 1 июля произойдут изменения по тарифной составляющей. Рост цен не должен превысить эту величину, иначе все деньги будут «съедены» новым повышением цен, отметил министр. Он добавил, что в целом по стране сейчас распродана треть новостроек.

По итогам 2024 года средняя цена «квадрата» в новостройках увеличилась на 6%.

источник: ЦИАН