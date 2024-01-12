Минтранс Крыма: Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме

Министерство транспорта Республики Крым сообщает, что Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. Дорожники ГУП РК «Крымавтодор» осуществляют мониторинг состояния дорожной сети в круглосуточном режиме. В условиях понижения температуры и выпадения осадков в виде снега осуществляется противогололедная обработка автомобильных дорог. На дежурстве находится 90 единиц дорожной техники.

Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не выезжать на дороги на летней резине, быть внимательными и осторожными, — отметили в минтрансе РК.

