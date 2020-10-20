Минтранс Крыма: перевозчики должны соблюдать график передвижения и «масочный режим»

В министерстве транспорта Крыма состоялось совещание с перевозчиками, осуществляющими свою деятельность на территории Симферопольского района. Обсуждались вопросы пользования системы АСОП на автобусах крымских предприятий: технического характера, отчетности и путей реагирования на поломки, которые могут возникнуть в пути.

Советник Главы РК Станислав Грецкий убедил присутствующих, что с точки зрения заработка данная система гораздо выгодней и прозрачней, что в свою очередь характеризует перевозчика как добросовестного участника и гарантирует поддержку со стороны правительства Республики в дальнейшей работе. Кроме того, Станислав Грецкий подчеркнул, что если все перевозчики приложат усилия, то Крым сможет побороть нелегальные пассажирские перевозки, к тому же появится возможность создать конкуренцию на рабочих местах среди водителей пассажирских автобусов.

На собрании перевозчикам была поставлена задача соблюдать график передвижения по городу общественного транспорта. Так как в связи с большими интервалами, длительной посадкой и высадкой пассажиров образовываются пробки на дорогах. Особое внимание перевозчикам следует уделить длительности посадки и высадки пассажиров на остановках площади Куйбышева и площади Московской. Правительство Республики Крым контролирует выполнение поставленной задачи.

Кроме этого, на совещании обсудили меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ношение средств индивидуальной защиты в рабочее время строго обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса, водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. Перевозчики были осведомлены о том, что правительство Республики Крым контролирует исполнение мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В случае, если водители и другие сотрудники транспортного комплекса не соблюдают «масочный режим», они будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций.

В случае выявления несоблюдения персоналом объектов транспортной инфраструктуры, водителями общественного транспорта масочного режима просьба незамедлительно сообщать данную информацию по телефону «горячей линии» минтранса РК: +79788357557.

Фото и материалы: пресс-служба министерства транспорта РК.