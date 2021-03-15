Минтранс Крыма: в марте количество льготных поездок в общественном транспорте достигло 40%

Банк РНКБ зафиксировал статистические данные: за первые две недели марта в общественном транспорте Крыма было совершено 1,5 млн. бесплатных поездок, совершенных при помощи назначенных льготными банковских карт. Это около 40% от общего количества платежей в транспорте, совершенных в системе автоматизированной оплаты проезда. При этом ежедневное количество таких поездок по сравнению с прошлым месяцем увеличилось примерно на 25%. Более 260 тысяч жителей Крыма уже назначили свои банковские карты льготными и активно их используют при оплате проезда в транспорте.

Также банк отмечает рост платежей по картам в транспорте в целом: если в феврале ежедневное количество транзакций (с учётом бесплатных поездок) составляло около 270 тысяч в день, то в марте этот показатель увеличился до 320 тысяч. Таким образом, прирост составил 50 тысяч транзакций в день.

При этом в настоящее время банк также фиксирует в среднем около 11,5 тысяч ежедневных поездок на общественном транспорте Республики Крым, совершенных при помощи детских банковских карт. Из них 60% совершается бесплатно при помощи назначенных льготными банковских детских карт. По сравнению с прошлым месяцем количество ежедневных поездок в транспорте по детским картам увеличилось примерно на 20%.

Мы напоминаем всем крымчанам, что безналичная оплата в транспорте – это выгодно, удобно и безопасно! Срок льготного проезда для детей специально был продлен до 1 апреля, чтобы родители успели оформить детские карты для безналичной оплаты. Поторопитесь, времени остается немного, — отметил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

По информации минтранса Крыма, на сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось 60 транспортных компании. Специальными устройствами по оплате проезда оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.

Стоимость проезда при оплате банковской картой осталась прежней и составляет в среднем 17 рублей.