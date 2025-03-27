Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минтранс планирует привести автодорогу в Крым в нормативное состояние за три года
Новости Республики
Минтранс планирует привести автодорогу в Крым в нормативное состояние за три года
фото: pikist.com

Минтранс планирует привести автодорогу в Крым в нормативное состояние за три года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 27.03.2025

Минтранс России планирует в течение ближайших трех лет привести автодорогу в Крым в нормативное состояние, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на пленарном заседании в Совете Федерации.

Что касается автомобильной дороги на Крым — она у нас из региональной собственности перешла в федеральную летом прошлого года. И, уважаемые коллеги, сенаторы, представьте — дорога от норматива составляет 6%. <…> Мы планируем в ближайшие три года в целом привести дорогу в норматив, — сказал он.

По словам Старовойта, несмотря на то, что дорога лишь недавно стала федеральной, Минтранс в 2024 году дополнительно выделил финансирование на ее содержание.

По планам текущего года самые сложные участки будут, конечно, отремонтированы. Там интенсивность растет, едет транспорт — это очень хорошо. Значит, экономика развивается, — отмечает министр.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  40% крымчан общаются с коллегами вне офиса
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: дороги Крыма

дороги Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x