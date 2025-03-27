Минтранс планирует привести автодорогу в Крым в нормативное состояние за три года

Минтранс России планирует в течение ближайших трех лет привести автодорогу в Крым в нормативное состояние, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на пленарном заседании в Совете Федерации.

Что касается автомобильной дороги на Крым — она у нас из региональной собственности перешла в федеральную летом прошлого года. И, уважаемые коллеги, сенаторы, представьте — дорога от норматива составляет 6%. <…> Мы планируем в ближайшие три года в целом привести дорогу в норматив, — сказал он.

По словам Старовойта, несмотря на то, что дорога лишь недавно стала федеральной, Минтранс в 2024 году дополнительно выделил финансирование на ее содержание.

По планам текущего года самые сложные участки будут, конечно, отремонтированы. Там интенсивность растет, едет транспорт — это очень хорошо. Значит, экономика развивается, — отмечает министр.

источник: ТАСС