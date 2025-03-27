Минтранс планирует привести автодорогу в Крым в нормативное состояние за три года

Что касается автомобильной дороги на Крым — она у нас из региональной собственности перешла в федеральную летом прошлого года. И, уважаемые коллеги, сенаторы, представьте — дорога от норматива составляет 6%. <…> Мы планируем в ближайшие три года в целом привести дорогу в норматив, — сказал он.
По словам Старовойта, несмотря на то, что дорога лишь недавно стала федеральной, Минтранс в 2024 году дополнительно выделил финансирование на ее содержание.
По планам текущего года самые сложные участки будут, конечно, отремонтированы. Там интенсивность растет, едет транспорт — это очень хорошо. Значит, экономика развивается, — отмечает министр.
источник: ТАСС
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С тегами: дороги Крыма