Минтранс РК: срок действия разрешения на осуществление деятельности такси продлён

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 18 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», согласно которому пунктом 1 продлено на 12 месяцев действие срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления настоящего постановления по 31.12.2022, согласно приложению № 1, где под пунктом 14 значатся «Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

Информация о продлении разрешений внесена в реестр выданных разрешений и размещена на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность/Государственные услуги/ Перевозка пассажиров и багажа легковым такси». Телефон горячей линии по всем вопросам о государственной услуге +73652-545-353 (В рабочие дни с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв).

Источник: пресс-служба Министерства транспорта РК