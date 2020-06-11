Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Министерство транспорта РФ разработает новые железнодорожные маршруты в Республику Крым, сообщается на сайте ведомства 10 июня. Соответствующее поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта дал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Необходимость в организации движения дополнительных поездов возникла после официальной информации об открытии с 1 июля курортного сезона в Крыму и снятии ограничений въезда на полуостров. Железнодорожники за последние два-три дня ощутили резкое увеличение объемов продаж билетов на поезда в Крым.

С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, — сказано в сообщении Минтранса.

Продажи билетов по маршрутам откроются до конца дня 11 июня, поезда будут курсировать не менее раза в неделю и следовать через крупные узлы страны.

В ведомстве подчеркнули, в поездах будут соблюдаться рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.