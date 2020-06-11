Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Фото: РЖД

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 11.06.2020

Министерство транспорта РФ разработает новые железнодорожные маршруты в Республику Крым, сообщается на сайте ведомства 10 июня. Соответствующее поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта дал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Необходимость в организации движения дополнительных поездов возникла после официальной информации об открытии с 1 июля курортного сезона в Крыму и снятии ограничений въезда на полуостров. Железнодорожники за последние два-три дня ощутили резкое увеличение объемов продаж билетов на поезда в Крым.

С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно, — сказано в сообщении Минтранса.

Продажи билетов по маршрутам откроются до конца дня 11 июня, поезда будут курсировать не менее раза в неделю и следовать через крупные узлы страны.

В ведомстве подчеркнули, в поездах будут соблюдаться рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.