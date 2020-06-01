Минтруд Крыма об оформлении июньских электронных больничных листов

Работающие граждане старше 65 лет могут оформить электронный больничный лист на период нахождения на период нахождения на карантине с 1 по 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты Крыма.

Работающие граждане 65 лет и старше (дата рождения 1 июня 1955 года и ранее), соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут оформить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 1 по 11 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.05.2020 № 791 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» гражданам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 1 июня по 11 июня 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации, без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений будет назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, на период действия электронного листка нетрудоспособности необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного Вам пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг, — отметили в министерстве труда и соцзащиты РК.

Подробную информацию можно уточнить в Государственном учреждении – Региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым .