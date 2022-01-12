Минтруд Крыма: с 1 января 2022 года увеличены размеры МРОТ и прожиточного минимума

Министерства труда и социальной защиты Крыма напоминает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года увеличился на 1 098 рублей или на 8,6 % и составил 13 890 рублей в месяц. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.

МРОТ следует применять с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 года № 38-П, от 28 июня 2018 года № 26-П, от 11 апреля 2019 года № 17-П и от 16 декабря 2019 года № 40-П. В зарплату, не превышающую МРОТ, не включаются выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, работу в ночное время, доплаты за совмещение профессий (должностей), районные коэффициенты.

Увеличилась и величина прожиточного минимума. В Республике Крым в 2022 году прожиточный минимум на душу населения составляет 12 274 рубля, для трудоспособного населения — 13 379 рублей, для пенсионеров — 10 556 рублей, для детей — 12 720 рублей. Величины прожиточного минимума на 2022 год установлены постановлением Советом министров Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 786.

Величина прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась, в т.ч.: в расчете на душу населения – на 11,6 % (на 1 276 рублей), для трудоспособного населения – на 13,8 % (на 1 626 рублей), пенсионеров — на 10,6 % (на 1 010 рублей), детей – на 8,6 % (на 1 007 рублей).

Прожиточный минимум в Республике Крым предназначается для реализации социальной политики и республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета Крыма, других целей.

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