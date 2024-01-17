Минтруд: перечень оснований для внеплановой проверки расширен

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая доводит до сведения предпринимателей, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации расширен перечень индикаторов риска при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

С 8 января вступили в силу положения приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2023 года № 836н, положениями которого перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, которые учитываются при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия, дополнен следующими основаниями:

среднее значение оплаты труда работника ниже МРОТ при соотношении размера фонда оплаты труда и количества работников у одного работодателя за квартал (за исключением случаев предоставления отпуска без сохранения заработной платы, отстранения от работы без сохранения заработной платы, установления сокращённой продолжительности рабочего дня (смены), сокращения тарифной ставки, оклада (должностного оклада);

отсутствие кадровых изменений у одного работодателя за квартал при условии сокращения обязательных отчислений в Социальный фонд России на 50%.

С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.

источник: пресс-служба администрации Симферополя