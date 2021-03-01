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Минтруд разъясняет порядок продления выплат на детей с 1 марта
Фото: Pexels, pixabay.com

Минтруд разъясняет порядок продления выплат на детей с 1 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:25 01.03.2021

Выплаты на детей до 3 лет снова будут продлеваться по заявлению, сообщили в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что правила предоставления и условия выплат не меняются, просто прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. Об этом пишет «Российская газета».

 Почти год пособие продлевалось автоматически в беззаявительном порядке. Как рассказали в Минтруде, это помогло минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты и территориальные подразделения Пенсионного фонда в период распространения коронавируса с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Теперь, как и прежде, до начала пандемии, для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Новое назначение последует с момента обращения в уполномоченные органы. Причем заявление необходимо будет подавать ежегодно, то есть — при достижении ребенком одного года и двух лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи.

В Минтруде обратили внимание, что заявительный порядок назначения выплат в период пандемии не отменялся, это значит, что при обращении за ними впервые заявление требовалось всегда.

Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала — на второго ребенка. В 78 регионах действуют выплаты на третьего и/или последующих детей.

В Минтруде напомнили, что эта мера социальной поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Минтруд разъясняет порядок продления выплат на детей с 1 марта

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