Минтруд РФ опровергает информацию о повторных выплатах школьникам

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста не соответствуют действительности, предупреждает Минтруд РФ.

Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя, — сообщило Министерство в воскресенье в Instagram .

В Минтруде отметили, что 31 октября — последний день для подачи заявления на школьную выплату. Данная мера государственной поддержки начислена 20,913 млн. детей, это более 99,99% российских школьников, добавили в министерстве.