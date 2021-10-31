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Минтруд РФ опровергает информацию о повторных выплатах школьникам
Фото: strausadolf, pixabay.com

Минтруд РФ опровергает информацию о повторных выплатах школьникам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 31.10.2021

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста не соответствуют действительности, предупреждает Минтруд РФ.

Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя, — сообщило Министерство в воскресенье в Instagram.

В Минтруде отметили, что 31 октября — последний день для подачи заявления на школьную выплату. Данная мера государственной поддержки начислена 20,913 млн. детей, это более 99,99% российских школьников, добавили в министерстве.

Минтруд РФ опровергает информацию о повторных выплатах школьникам

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