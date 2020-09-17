Минтруд РФ: размер материнского капитала увеличат

Размер материнского капитала в 2021 году, сообщили в Минтруде РФ, проиндексируют на 3,7% Размер субсидии на первого ребенка составит 483 882 тыс. рублей. Сумма субсидии на второго ребенка будет увеличена до 639 432 тыс. рублей при условии, что семья не получила маткапитал на первого ребенка. Если субсидия на первого ребенка ранее была использована, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 тыс. рублей.

По данным ведомства, в следующем году на выплату средств материнского капитала планируется направить 443,3 млрд рублей. В соответствии с прогнозом рождаемости в 2021 году субсидию получат 1,2 млн российских семей. Средства материнского капитала семьи могут использовать на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки или уплату первого взноса по жилищному кредиту, оплату образования детей, накопительную часть пенсии матери и другие цели, — сообщает ЦИАН .