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Минтруд уточняет: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично
Фото: discover24.ru

Минтруд уточняет: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 14.07.2021

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста можно получить только безналично на карту любой платежной системы, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что заявления на выплату рассматриваются пять рабочих дней, но первые выплаты пойдут только с 16 августа.

Напомним, Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.

Минтруд уточняет: выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично

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