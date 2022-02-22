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COVID-19

Минцифры РФ запустило новый сервис, связанный с сертификатами COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 22.02.2022

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило новый сервис, благодаря которому на Госуслугах можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19.

Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), действует он 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олега Качанова, медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью.

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На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 – на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


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