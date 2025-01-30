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Минтуризма Крыма анонсирует проведение Форума для специалистов экскурсионного дела
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Минтуризма Крыма анонсирует проведение Форума для специалистов экскурсионного дела

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 30.01.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым в преддверии Всемирного Дня экскурсовода 20 февраля 2025 года проведет Форум специалистов экскурсионного дела. Форум состоится в рамках X Межрегиональной отраслевой выставки профессионалов туриндустрии и предприятий сегмента HORECA «Крым. Сезон – 2025»  в гостиничном комплексе «Ялта – Интурист».

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, этот год становится показательным для представителей туриндустрии и в частности для экскурсоводов, поэтому профессиональные встречи помогут повысить уровень компетенций участников рынка.

Аттестация становится обязательной с 1 марта 2025 года. Экскурсоводы, гиды-переводчики могут оказывать свои услуги только при условии ее прохождения. На законодательном уровне уточнены понятия «экскурсовод (гид)», «гид – переводчик», «инструктор – проводник», порядок и критерии прохождения обязательной аттестации в Республике Крым, дополнены полномочия специально уполномоченного исполнительного органа Республики Крым в сфере курортов и туризма –  Министерства курортов и туризма Республики Крым, изложены в новой редакции положение о региональном государственном контроле за деятельностью, — цитирует пресс-служба министра. 

По его словам, аттестацию уже прошли порядка половины работающих экскурсоводов, благодаря чему Республика Крым находится в числе лидеров среди субъектов РФ. Крымская школа экскурсоводов была и остается одной из самых опытных и старейших в России, при этом постоянно внедряются инновационные методики и новые форматы проведения экскурсий.

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На Форуме обсудят, как внесенные изменения позволят повысить качество предоставляемых туристских услуг на территории Республики Крым, защитить интересы как местных гидов, так и туристов, разъяснят механизмы  регулирования деятельности экскурсоводов на уровне Министерства курортов и туризма Крыма. Также у представителей экскурсионного сообщества будет возможность наладить взаимодействие с музейными и культовыми учреждениями,  объектами ООПТ и агропромышленного туризма.

Для участников форума в течение дня будут организованы обучающие мероприятия, которые проведут эксперты отрасли: директор АНО «Ресурсный центр Регион Инфо», гид-экскурсовод, победитель грантовых конкурсов Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, разработчик инновационных экскурсионных продуктов, победитель Всероссийской премии «Маршрут года» и конкурса «Проводники смыслов» Елена Кадацкая, а также автор-разработчик методики экскурсионной деятельности, экскурсовод-методист форума «Мы вместе», член экспертного совета конкурса «Проводники смыслов» Полина Курилова.

Мероприятие проводится при поддержке отраслевой ассоциации «Туристический Альянс Крыма».

Форум завершится торжественным награждением лучших представителей экскурсионного дела республики в честь Всемирного Дня экскурсовода.

Участие в Форуме бесплатное, подробная программа и регистрация на сайте https://www.sezoncrimea.ru/expo.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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