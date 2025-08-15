Минтуризма Крыма до конца года благоустроит еще 4 этапа Большой Крымской тропы

Активный пешеходный туризм становится все более массовым и требует создания необходимой инфраструктуры. Для этого Министерством курортов и туризма РК реализуется проект «Большая Крымская тропа» (БКТ).

Спрос на пешеходный, активный и экологический туризм и в целом на здоровый образ жизни растет, как и потребности туриста в обеспечении современных комфортных условий прохождения маршрутов. Эти запросы отражены и в поручении Президента РФ о создании национальной системы туристических троп, в рекомендациях Минэкономразвития РФ. Мы действуем в единых общероссийских стандартах, соблюдая все экологические требования благоустройства, — отметил Сергей Ганзий.

В этом курортном сезоне туристам уже доступны 6 этапов, благоустроенные ранее в 2023-24 гг. Это четыре экскурсионно-экологических пешеходных маршрута, проходящие по территории Судакского и Феодосийского регионов, Кировского района и два этапа от Ангарского перевала через Демерджи до стоянки Нижний Кок-Асан в Белогорском районе. Это «Загадочный Меганом, «Тропа Волошина», «Тропа Грина», «Святыни Армянской церкви», «На просторах Караби», «Сказочная Демерджи».

Проект «Большая Крымская тропа» предусматривает благоустройство маршрутов вдоль побережья через 7 муниципальных районов и 6 городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий и состоит из 52 этапов, каждый протяжённостью 15-25 км. Общая протяженность Большой крымской тропы — более 750 км, с учетом радиальных маршрутов – 1 тыс. км. Пройти каждый этап можно будет в течение одного светового дня. При этом сама нитка маршрута позволит составлять из нескольких участков цельное путешествие тематического характера.

К 2030 году БКТ соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова и объединит более 3 тыс. туристических объектов.

Подробнее о Большой крымской тропе https://mtur.rk.gov.ru/structure/6cc541e6-88df-404e-b2c7-286783e98e87

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК