Минтуризма РК: создан банк вакансий в средствах размещения Крыма на 2025 год

В основе крымского гостеприимства и индустрии в целом всегда стоит человек. Каждый, от горничной до руководителя объекта, вносит свой вклад в развитие Крыма. Круглогодично в сфере туризма трудится порядка 42 тысяч человек, а в летний сезон эта цифра увеличивается в три раза. Кадровый вопрос стоит достаточно остро во всех регионах России. Однако, Крым имеет свои преимущества. Помимо того, что здесь есть хорошие возможности для карьерного роста, немаловажна и возможность свободно совмещать работу и отдых. Министерство использует многие механизмы для помощи в трудоустройстве, в том числе и студентов профильных вузов. Для этого только за последнее время нами заключены соглашения с географическим факультетом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова. Совместно с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского и колледжами работаем над корректировкой программ в сторону увеличения часов для практики. Кроме того, данные вакансии будут полезны также и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста. Все вакансии передаются нами в Центр занятости Республики Крым, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзий.

Стоит отметить, что банк вакансий каждого отдельного средства размещения наполнялся им самостоятельно, может актуализироваться, и для уточнения сведений по вакансиям соискателю следует обращаться по контактным номерам телефонов, которые указаны на сайте.

Банк вакансий разбит на курортные регионы республики Южного, Западного и Восточного побережья. В нем указаны наименование профессии, заработная плата, название и адрес предприятия, нуждающегося в работниках, контактные данные сотрудника, ответственного за кадровые вопросы, характер работы (временная или постоянная), возможность предоставления жилья, возможность занимать должность лицам с инвалидностью.

По отношению к прошлому году количество вакантных рабочих мест увеличилось на 170, на 18 увеличилось количество предприятий.

Спектр профессий, которые может рассматривать соискатель самые разнообразные: это администраторы, горничные и официанты, технические работники и специалисты творческих профессий, санитарки, медицинские сестры и врачи различных категорий, заведующие производствами, повара и бармены, матросы-спасатели, аниматоры, фотографы, садовники и др.

Количество вакансий дает широкий выбор как для самих крымчан, так и для жителей регионов России, в том числе и соседних исторических регионов. Вакансии открыты как в крупных курортных комплексах, так и небольших отелях, в детских оздоровительных лагерях, в том числе входящих в предприятие «Солнечная Таврика», а также в Международном детском центре «Артек».

С банком вакансий, который постоянно обновляется, можно ознакомиться на сайте Минкурортов РК. Работодатели могут предоставлять информацию о вакантных должностях в Министерство курортов и туризма Республики Крым на адрес электронной почты: kurort@mtur.rk.gov.ru.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым