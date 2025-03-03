Минтуризма РК впервые проведет Дни Крыма в Нижнем Новгороде

Презентации туристского потенциала Республики Крым состоятся в рамках Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет-2025» 13-15 марта в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка».
В преддверии 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в Нижнем Новгороде впервые пройдут «Дни Республики Крым». Презентации туристского потенциала Республики Крым состоятся в рамках Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет-2025», где республика будет представлена единым крымским стендом.
Лучшие программы лечения и оздоровления, разнообразные туристические маршруты, экскурсии и объекты показа, дегустации крымских специалитетов, авторские изделия крымских производителей будут представлены гостям и жителям Приволжья в рамках презентационного мероприятия «С любовью из Крыма» на выставке «Интурмаркет».
Проведение Дней Крыма в регионах России нами запланировано в течение всего года. Впервые один из древнейших городов России Нижний Новгород станет площадкой для знакомства с Крымом. Наш полуостров стремительно меняется, и годовщина воссоединения с Россией как знаковая дата для всех россиян становится поводом рассказать обо всех преимуществах, которые предоставляет Крым в плане отдыха, оздоровления, новых предложений для туристов, уникальных возможностей природы, целебного климата, культурно-познавательного и активного туризма, а также традиций крымского санаторно-курортного лечения и гостеприимства, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Сергея Ганзий.
О туристическом потенциале Крыма расскажут участники крымской делегации во главе с министром — представители курортных регионов, ведущих отраслевых общественных ассоциаций, отелей и санаториев республики, крупнейшие крымские туроператоры.
Кроме того, 20 лучших работ фотоконкурса «Крым в моём сердце» можно будет увидеть также на выставке «Интурмаркет» в рамках проведения «Дней Крыма в Нижнем Новгороде». Фотовыставка представит работы профессиональных фотографов и любителей, которые оставили когда-то частичку своего сердца в Крыму и теперь делятся впечатлениями с каждым из нас. У посетителей выставки есть уникальная возможность открыть для себя Крым во всем его разнообразии.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический