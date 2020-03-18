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Минус ночью, плюс днём. Погода в Крыму
иллюстрация: twimg.com

Минус ночью, плюс днём. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:19 18.03.2020

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая погода с ночными заморозками на поверхности почвы и в воздухе -1…-6°; днем столбики термометров поднимутся до +8…+13°.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью 19 марта 10-15 м/с, в центральных, западных и восточных районах порывы 20-25 м/с. В выходные дни, под влиянием теплого фронта, пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха повысится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Минус ночью, плюс днём. Погода в Крыму

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