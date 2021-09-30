Минус почти семь миллионов кубов. Что происходит с водохранилищами Крыма

Водохранилища Крыма обмелели почти на 7 миллионов кубометров за сентябрь. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах к началу октября 2021 года составил 118,96 млн кубометров, что на 6,80 млн кубометров меньше, чем к началу осени, — говорится в сообщении.

Приток воды в водохранилища естественного стока уменьшился и составил: в Белогорском водохранилище – 1, 11 млн. кубов, в Симферопольском – 0,77 млн. кубов, в Счастливенском – 0,59 млн. кубометров, в Чернореченском – 0,31 млн. кубов.

Одна из причин — неравномерное распределение осадков.В бассейнах большинства рек юго-западного предгорья и ЮБК выпало от 34,1 мм до 109,8 мм осадков, которые неравномерно распределялись по территории. Так, наибольшее их количество 51 — 109,8 мм выпало в бассейнах рек Бельбек, Дерекойка, Кучук-Карасу, Ангара и Салгир (в черте города Симферополя), что в 1,4-2,6 раз больше нормы, а наименьшее – 8,7 мм (22 % нормы) в верховье бассейна реки Черная. В бассейнах остальных рек количество выпавших осадков было преимущественно в пределах месячной нормы.

На реках сохранялся режим осенней межени, наблюдалось незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения, кроме реки Малый Салгир в черте города Симферополь, где в результате выпадения сильных дождей и ливней. 2, 3 и 25 сентября наблюдалось кратковременное повышение уровней воды на 37 — 69 см. Максимальные расходы воды в эти дни достигали 1,5 — 3 кубометров в секунду.