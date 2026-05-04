Минувшая неделя: в Крыму в ДТП травмы получили 14 человек
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 04.05.2026

За неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших — дети, сообщили в Госавтоинспекции.

В период с 27 апреля по 3 мая 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 13 ДТП, в которых 14 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло три ДТП — пострадали три человека, из них двое несовершеннолетних.

Также пресечен 141 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, 21 водитель привлечен повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

С 20 по 26 апреля на крымских дорогах произошли 16 ДТП, в которых погиб один человек и 20 пострадали.

