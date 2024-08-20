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Минувшей ночью над ом снова сбивали беспилотники украинцев
фото: © Александр Полегенько/ ТАСС

Минувшей ночью над Крымом снова сбивали беспилотники украинцев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 20.08.2024

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым, — цитирует сообщение ТАСС

 

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