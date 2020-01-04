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На пожаре в крымском селе Заветное погиб человек

Минувшие сутки в Крыму — 4 пожара, без пострадавших

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:01 04.01.2020

За прошедшие сутки из 4 пожаров, вспыхнувших в Крыму, два произошли в жилом секторе. К счастью, никто не погиб.

Всего с начала года  ликвидирован 21 пожар, погиб один человек, эвакуировано 6 человек, спасено на пожаре 2 человека. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  не увеличилось, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в сельской местности.

Сотрудники пожарной охраны осуществляют «подворовые» обходы граждан в зонах своей ответственности, во время которых напоминают им основные правила пожарной безопасности, а также раздают листовки и памятки, — говорит Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • не разводите костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
  • не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их не потушенными;
  • электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;
  • для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы
  • не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;
  • не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами;
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;
  • нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

     В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: «101»; «112».

Минувшие сутки в Крыму - 4 пожара, без пострадавших

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