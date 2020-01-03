Минувшие сутки в Крыму — 6 пожаров. Погиб человек

За прошедшие сутки из шести пожаров, вспыхнувших в Крыму, три произошли в жилом секторе.

При этом, на пожарах спасено 2 человека, и к сожалению один – погиб, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. — Всего же с начала 2020 года на полуострове ликвидированы 17 пожаров.