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Минувшие сутки в Крыму - два пожара, без пострадавших

Минувшие сутки в Крыму — два пожара, без пострадавших

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:10 06.01.2020

Пожары в Крыму в минувшие сутки произошли в Симферопольском и Нижнегорском районе.

В пгт. Гвардейское на территории частного подворья горело отдельно расположенная летняя кухня. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение 20 минут локализовали и ликвидировали пожар, не дав огню распространиться. Площадь составила 20 кв.м. В результате, огнем уничтожена кровля строения. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Минувшие сутки в Крыму - два пожара, без пострадавших

В Нижнегорском районе пожар в воскресенье тушили в с. Емельяновка. Возгорание произошло в неэксплуатируемом одноэтажном доме.  Также обошлось, к счастью, без жертв.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Минувшие сутки в Крыму - два пожара, без пострадавших

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