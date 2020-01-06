Минувшие сутки в Крыму — два пожара, без пострадавших

Пожары в Крыму в минувшие сутки произошли в Симферопольском и Нижнегорском районе.

В пгт. Гвардейское на территории частного подворья горело отдельно расположенная летняя кухня. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, и в течение 20 минут локализовали и ликвидировали пожар, не дав огню распространиться. Площадь составила 20 кв.м. В результате, огнем уничтожена кровля строения. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В Нижнегорском районе пожар в воскресенье тушили в с. Емельяновка. Возгорание произошло в неэксплуатируемом одноэтажном доме. Также обошлось, к счастью, без жертв.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму