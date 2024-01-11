Минувшие сутки в Крыму «отмечены» двумя пожарами

Сегодня ночью, в 1:52 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о пожаре в районе селе Плотинное Бахчисарайского района. На месте огнеборцы обнаружили, что горит наружная стена двухэтажного жилого дома. Есть угроза дальнейшего распространения пламени на все строение.

Сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. В течение 30 минут огонь был полностью ликвидирован на площади 9 кв. метров. Дальнейшего распространения пожара не допущено. Пострадавших нет. Причины выясняются экспертами, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Также вчера, в 10:39 в МЧС поступил сигнал о пожаре в селе Котельниково (в Красногвардейском районе). По прибытии выяснилось, что горит кровля жилого дома. Пожарные осуществили разведку, обнаружили и эвакуировали газовый баллон в безопасное место. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали пожар за 2 часа на площади 70 кв. метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.