Минюст РФ утвердил расширенный перечень льгот нотариата для участников СВО и их семей﻿

Все категории участников СВО и их близкие родственники полностью освобождаются от регионального тарифа по ряду социально значимых и востребованных нотариальных действий. Соответствующее решение было принято Правлением Федеральной нотариальной палаты еще в сентябре, и нотариусы фактически предоставляли заявленный перечень льгот уже с прошлого года. Приказ Министерства юстиции от 30.01.2025 № 15 закрепил эти льготы на уровне нормативно-правового акта.

Начиная с февраля 2022 года Федеральная нотариальная палата неоднократно разрабатывала и вводила льготы на совершение нотариальных действий: для беженцев, мобилизованных граждан, участников СВО и членов их семей. Впоследствии эти решения нашли отражение в приказе Минюста России от 12.09.2023 № 253, где был закреплен перечень льгот для указанного круга лиц. Новая система дополнила действовавшие ранее льготы новыми категориями лиц, которым эти льготы положены, а также пополнила список льготных нотариальных действий.

Участникам СВО

Стоимость любого нотариального действия состоит из двух частей — федерального и регионального тарифов. Участники СВО полностью освобождаются от регионального и оплачивают только меньший по размеру федеральный тариф при оформлении доверенностей (стоимость с учетом льготы: 100–500 рублей), согласий в отношении детей (100 рублей) и завещаний (100 рублей).

Кроме того, по льготному тарифу можно перевести бумажный документ в электронный вид с сохранением его юридической силы и наоборот (стоимость с учетом льготы: 50 рублей за одну страницу), передать через нотариуса документы физлицам или юрлицам (100 рублей). В перечень входят и свидетельствование подлинности подписи на документе (100–200 рублей), а также верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов, выданных органами ЗАГС (10 рублей за одну страницу).

Указанные льготы теперь могут получить мобилизованные, добровольцы, военнослужащие и сотрудники федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, бойцы содействующих организаций, а также сотрудники органов внутренних дел РФ, участвующие в СВО.

Близкие родственники и наследники

Супруги, родители и несовершеннолетние дети участников СВО, в том числе усыновленные, также полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа за удостоверение доверенностей и согласий на выезд ребенка бойца за границу, получение им загранпаспорта или водительских прав.

Также в списке льготных: свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов, выданных органами ЗАГС.

Кроме того, наследники участников СВО — как родственники, так и любые другие люди — освобождаются от оплаты регионального и федерального тарифов за выдачу свидетельства о праве на наследство относительно имущества погибшего бойца. То есть такое нотариальное действие для них бесплатно.

Отметим, что по закону наследники участников СВО освобождаются также от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности на недвижимость.

Иностранцы-контрактники

Также вводится новая льготная категория. Речь идет об иностранцах, которые хотят заключить контракт о прохождении военной службы в составе Вооруженных Сил РФ и воинских формирований. При условии, что они находятся в России на законных основаниях.

Такие граждане освобождаются от регионального тарифа за свидетельствование верности перевода документов или подлинности подписи переводчика на документах, необходимых для подписания контракта. Стоимость этих нотариальных действий с учетом льготы составляет 100 рублей. Также потенциальные иностранцы-контрактники могут на льготных условиях засвидетельствовать верность необходимых копий документов и выписок из них. Стоимость с учетом льготы: 10 рублей за одну страницу.

Для получения льготы потребуется справка от начальника пункта отбора или воинской части, где перечислены документы, которые необходимо удостоверить у нотариуса.

Важно отметить, что нотариус предоставляет правовые гарантии, в том числе несет полную имущественную ответственность за результат, даже если делает свою работу бесплатно или за минимальную плату. Где бы нотариус ни совершал нотариальное действие — в своей конторе, пункте сбора или, например, в госпитале, — он разъясняет человеку все правовые детали и последствия оформления того или иного документа, чтобы убедиться, что человек их понимает и принимает. Тем самым не допускает мошеннических действий или введения людей в заблуждение.

источник: сайт Федеральной нотариальной палаты