Минюст: в Крыму состоится День бесплатной юридической помощи

Единый день бесплатной юридической помощи состоится традиционно с участием представителей прокуратуры республики, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, КРО ООО «Ассоциация юристов России» и адвокатов.
Представители юридической сферы предоставят заявителям бесплатные консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, совершения нотариальных действий, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан.
Для получения юридической помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому вопросу, с которым планирует обратиться гражданин.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(3652)528-845.
По информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым
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