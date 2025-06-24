Минюст: в Крыму состоится День бесплатной юридической помощи

Единый день бесплатной юридической помощи состоится традиционно с участием представителей прокуратуры республики, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, КРО ООО «Ассоциация юристов России» и адвокатов.

Представители юридической сферы предоставят заявителям бесплатные консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, совершения нотариальных действий, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан.

Для получения юридической помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому вопросу, с которым планирует обратиться гражданин.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(3652)528-845.

По информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым