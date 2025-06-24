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Минюст: в Крыму состоится День бесплатной юридической помощи
фото: пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым

Минюст: в Крыму состоится День бесплатной юридической помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 12:53 24.06.2025

9 июля с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здании Министерства юстиции Республики Крым (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) состоится Единый день бесплатной юридической помощи, который будет приурочено ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День любви, семьи и верности).

Единый день бесплатной юридической помощи состоится традиционно с участием представителей прокуратуры республики, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, КРО ООО «Ассоциация юристов России» и адвокатов.

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Представители юридической сферы предоставят заявителям бесплатные консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, совершения нотариальных действий, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан.

Для получения юридической помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому вопросу, с которым планирует обратиться гражданин.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(3652)528-845.

По информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым

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