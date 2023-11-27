Минздрав: из-за непогоды в Крыму пострадало семь человек

За прошедшие сутки в Крыму в результате непогоды (в Евпатории, Белогорском и Советском районах) пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

У четырех пациентов ушибленные раны, у одного — закрытый перелом. Им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях. Два пациента с общим переохлаждением госпитализированы в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», — говорится в сообщении.