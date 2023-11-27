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Минздрав: из-за непогоды в у пострадало семь человек
Фото: pikist.com

Минздрав: из-за непогоды в Крыму пострадало семь человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:51 27.11.2023

За прошедшие сутки в Крыму в результате непогоды (в Евпатории, Белогорском и Советском районах) пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

У четырех пациентов ушибленные раны, у одного — закрытый перелом. Им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях. Два пациента с общим переохлаждением госпитализированы в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», — говорится в сообщении.

 

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