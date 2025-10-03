Прямо сейчас:
Минздрав Крым приглашает жителей РК пройти опрос о деятельности ведомства

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:23 03.10.2025

В целях повышения качества государственных услуг и функций Министерство здравоохранения Республики Крым приглашает крымчан пройти несколько онлайн-опросов.

Для прохождения опросов потребуется всего несколько минут.

Чтобы пройти соответствующее анкетирование, необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Все опросы проводятся анонимно, их результаты будут представлены в обезличенном виде в формате статистики.

Пройти опросы можно по приведенным ссылкам:

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

