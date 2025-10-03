Минздрав Крым приглашает жителей РК пройти опрос о деятельности ведомства

В целях повышения качества государственных услуг и функций Министерство здравоохранения Республики Крым приглашает крымчан пройти несколько онлайн-опросов.
Для прохождения опросов потребуется всего несколько минут.
Чтобы пройти соответствующее анкетирование, необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Все опросы проводятся анонимно, их результаты будут представлены в обезличенном виде в формате статистики.
Пройти опросы можно по приведенным ссылкам:
- Оценка удовлетворенности внешних клиентов предоставлением государственных услуг (сервисов), осуществлением функций.
- Оценка удовлетворенности внешних клиентов предоставлением мер государственной поддержки.
- Оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов.
- Оценка удовлетворенности внешних клиентов доступностью, составом и качеством информации о деятельности ведомства.
- Оценка удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в органе власти.
- Оценка удовлетворенности внутренних клиентов рассмотрением обращений и выполнением запросов.
- Оценка удовлетворенности внутренних клиентов (сотрудников, работников) предоставлением государственных услуг (сервисов), осуществлением функций.
- Оценка удовлетворенности внутренних клиентов (сотрудников, работников) предоставлением мер государственной поддержки.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
здравоохранение Крыма