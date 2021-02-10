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Минздрав Крыма дал ответы на вопросы о вакцинации против COVID-19
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма дал ответы на вопросы о вакцинации против COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:59 10.02.2021

В связи с поступающими обращениями, связанными с проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения Республики Крым опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы.

На официальном сайте Министерства в разделе «Профилактика коронавируса 2019-nCoV» создан подраздел «Ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19», который также доступен по баннеру «Информация о новой коронавирусной инфекции COVID-19», расположенном на главной странице справа на сайте Министерства. Созданный подраздел содержит подробные разъяснения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции – описание применяемой вакцины, способы записи, порядок прохождения вакцинации и ответы на другие, часто задаваемые вопросы, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, в случае возникновения дополнительных вопросов, для получения разъяснений обратиться можно по номерам «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым: 122, 8 800 733 33  12, 8 800 733 33 34.   Либо обратившись в официальные страницы Министерства в социальных сетях:

Минздрав Крыма дал ответы на вопросы о вакцинации против COVID-19

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