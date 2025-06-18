Минздрав Крыма напоминает о возможности дистанционной записи на прием к врачу

врач – терапевт участковый;

врач общей практики (семейный врач);

врач-акушер-гинеколог;

врач-оториноларинголог;

врач-офтальмолог;

врач-педиатр участковый;

врач-психиатр детский (подростковый);

врач-психиатр-нарколог;

врач-стоматолог;

врач-стоматолог детский;

врач-стоматолог-терапевт;

врач-детский хирург;

врач-хирург;

врач-фтизиатр.

Также через Единый портал государственных и муниципальных услуг доступна запись на прием по направлениям, вызов врача на дом, запись на углубленную диспансеризацию.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК