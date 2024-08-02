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Минздрав напоминает о возможности дистанционной записи на прием к врачу

Минздрав Крыма напоминает о возможности дистанционной записи на прием к врачу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:47 02.08.2024

В Крыму введен перечень специальностей врачей, расписание которых доступно гражданам для самостоятельной записи на плановый прием на Едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале медицинских услуг https://crimea.k-vrachu.ru/, через мобильное приложение «К врачу», а также посредством инфоматов, расположенных в медицинских организациях, колл-центров и регистратур медицинских организаций.

Запись через Госуслуги доступна к врачам 14 специальностей: врач – терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр участковый, врач-психиатр детский (подростковый), врач-психиатр-нарколог, врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-терапевт, врач-детский хирург, врач-хирург, врач-фтизиатр.

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Запись к узким специалистам, которые не входят в список выше, организована через участкового врача терапевта (семейного врача, врача-педиатра). Участковый врач проведет первичный осмотр для установления диагноза и лечения, даст направление на обследование и прием к узкому специалисту.

источник: по информации пресс-службы Минздрава РК

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