Минздрав Крыма напоминает о возможности дистанционной записи на прием к врачу

Запись через Госуслуги доступна к врачам 14 специальностей: врач – терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр участковый, врач-психиатр детский (подростковый), врач-психиатр-нарколог, врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-терапевт, врач-детский хирург, врач-хирург, врач-фтизиатр.

Запись к узким специалистам, которые не входят в список выше, организована через участкового врача терапевта (семейного врача, врача-педиатра). Участковый врач проведет первичный осмотр для установления диагноза и лечения, даст направление на обследование и прием к узкому специалисту.

источник: по информации пресс-службы Минздрава РК