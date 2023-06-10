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Минздрав Крыма напоминает о возможности записаться на прием к врачу через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:41 10.06.2023

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о возможности записи на приём к врачу через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Здоровье».

В Крыму запись через Госуслуги доступна к врачам 14 специальностей – это участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, оториноларингологи, стоматологи, стоматологи-терапевты, детские стоматологи, детские и подростковые психиатры, фтизиатры, психиатры-наркологи, детские хирурги. Дистанционно записать на прием к врачу можно не только себя, но и кого-то из близких, достаточно знать номер полиса ОМС. Вместе с тем, через ЕПГУ можно вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию, профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Кроме того, продолжает функционировать региональный портал медицинских услуг https://crimea.k-vrachu.ru/. На портале в электронном виде доступна запись на плановый приём к врачу по месту жительства, предварительная запись на вакцинацию, просмотр личной электронной медицинской карты и другие услуги. Пользователи iPhone и Android могут скачать мобильное приложение «К-Врачу»: загрузить на Google Play, на App Store.

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