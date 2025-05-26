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Минздрав Крыма о мерах профилактики клещевых инфекций

Минздрав Крыма о мерах профилактики клещевых инфекций

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 17:11 26.05.2025

В период сезонной активности клещей Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций.

При прогулках на природе необходимо соблюдать простые правила, которые затруднят доступ клещей к телу: использовать светлую, плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и полностью закрывающую ноги; обрабатывать одежду специальными репеллентами, отпугивающими клещей; периодически осматривать свою одежду и тело. После прогулки обязательно нужно осмотреть себя и своих близких.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт для правильно извлечения членистоногого. Не рекомендуется снимать клеща самостоятельно, так как сделать это правильно самому очень сложно.

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Далее снятого клеща с целью его исследования на наличие опасных заболеваний необходимо доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» (г. Симферополь, ул. Набережная, 67) или в любую другую аккредитованную на данный вид исследования лабораторию. Это необходимо в связи с тем, что клещи являются переносчиками возбудителей опасных инфекций, вызывающих болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой вирусный энцефалит и другие тяжелые заболевания.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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