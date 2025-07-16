Минздрав Крыма о порядке оказания медицинской помощи участникам СВО и членам их семей

В медицинских организациях Республики Крым организовано индивидуальное сопровождение при оказании медицинской помощи участникам СВО и членам их семей:

в получении услуг здравоохранения, оказании помощи и поддержки членов семей участников СВО при их госпитализации в медицинские учреждения, а также при выписке;

в направлении на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказания) членов семей участников СВО, состоящих на диспансерном учете;

в обеспечении льготными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения членов семей участников СВО;

при оформлении необходимой медицинской документации для направления членов семей участников СВО на прохождение медико-социальной экспертной комиссии.

В каждой медицинской организации определены ответственные лица из числа заместителей руководителей или заведующих отделениями за обеспечение индивидуального сопровождения при оказании медицинской помощи участникам СВО и членам их семей. Список ответственных лиц доступен по ссылке.

Утвержден перечень базовых координирующих медицинских организаций Крыма для оказания медицинской помощи ветеранам СВО согласно различным профилям:

соматическая патология – ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»;

психиатрия – ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. И. Балабана»;

онкология – ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В. М. Ефетова»;

наркология – ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»;

фтизиатрия – ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»;

социально значимые заболевания (ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты В и С) – ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом», ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

дерматовенерология – ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер».

Определены медицинские организации для проведения медицинской реабилитации участников СВО: ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», ГАУЗ РК «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации». Стоит отметить, что для проведения медицинской реабилитации имеется перечень медицинских показаний и противопоказаний.

Все жители Республики Крым, включая участников СВО и членов их семей, могут обратиться за квалифицированной бесплатной психологической помощью. В этих целях функционируют кабинеты медико-психологического консультирования на базе ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. И. Балабана», ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер», ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер», ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2», ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Сакская районная больница», ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска», ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска», ГБУЗ РК “Красногвардейская центральная районная больница”.

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться за психологической помощью (в том числе, анонимно) в кабинет медико-психологического консультирования в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Республике Крым.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК