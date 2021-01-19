Минздрав Крыма – о вакцинации против COVID-19

Как мы уже сообщали, в Крыму стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Сегодня министерство здравоохранения РК выступило с разъяснением основных моментов этой кампании.
Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия.
Вакцинация населения Республики Крым проводится на базе городских поликлиник, поликлинических отделений городских больниц, центральных районных больниц, районных больниц, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым. Список доступен
Проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным.
Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются.
Переболевшие коронавирусной инфекцией могут прививаться через 6 месяцев после заболевания.
Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течении последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней.
Гражданин, желающий привиться, заполняет Добровольное информированное согласие, а также Анкету пациента.
Запись на вакцинацию проводится по
Вакцинации подлежит взрослое население старше 18 лет.
Допуск к вакцинации проводит врач.
Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I, затем на 21 день компонентом II.
После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут!
Вакцина против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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