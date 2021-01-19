Минздрав Крыма – о вакцинации против COVID-19

Как мы уже сообщали, в Крыму стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Сегодня министерство здравоохранения РК выступило с разъяснением основных моментов этой кампании.

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия.

Вакцинация населения Республики Крым проводится на базе городских поликлиник, поликлинических отделений городских больниц, центральных районных больниц, районных больниц, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым. Список доступен здесь .

Проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным.

Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются.

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут прививаться через 6 месяцев после заболевания.

Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течении последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней.

Гражданин, желающий привиться, заполняет Добровольное информированное согласие, а также Анкету пациента.

Запись на вакцинацию проводится по телефону в регистратурах медицинских организаций, проводящих вакцинацию, и через WhatsApp-приёмные учреждений. Кроме того, в ближайшее время будет доступна запись в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Вакцинации подлежит взрослое население старше 18 лет.

Допуск к вакцинации проводит врач.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I, затем на 21 день компонентом II.

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут!

Вакцина против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.