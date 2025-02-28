Минздрав Крыма об алгоритме действий при появлении симптомов ОРВИ

Так, вызвать врача на дом необходимо, если:

повысилась температура тела выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств;

пациент относится к группе риска (возраст старше 60 лет и старше; имеются хронические заболевания – сахарный диабет с осложнениями, тяжелая форма хронической сердечной недостаточности, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния).

Контактные телефоны для вызова врача на дом доступны по ссылке.

Обратиться в кабинет для температурящих пациентов необходимо, если возникли симптомы инфекционного заболевания и пациент не относится к группе риска (возраст не старше 65 лет, отсутствие беременности и хронических заболеваний).

Адреса кабинетов для температурящих пациентов доступны по ссылке.

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (нарушение сознания; судороги; температура тела выше 39 градусов, которая не снижается при приеме назначенных препаратов; затруднения дыхания; боль в грудной клетке, животе, пояснице; неконтролируемое обострение хронических заболеваний), необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи по номеру 103.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК