Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Минздрав Крыма об алгоритме действий при появлении симптомов ОРВИ
Новости Республики
Минздрав Крыма об алгоритме действий при появлении симптомов ОРВИ
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма об алгоритме действий при появлении симптомов ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 17:40 28.02.2025

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает, что при появлении симптомов острого респираторного заболевания (повышение температуры тела выше 37 градусов, кашель, першение в горле, насморк, потеря обоняния и вкуса) следует вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться в медорганизацию (в кабинет для температурящих пациентов).

Так, вызвать врача на дом необходимо, если:

  • повысилась температура тела выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств;
  • пациент относится к группе риска (возраст старше 60 лет и старше; имеются хронические заболевания – сахарный диабет с осложнениями, тяжелая форма хронической сердечной недостаточности, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния).

Контактные телефоны для вызова врача на дом доступны по ссылке

Узнайте больше:  Крымский Детский хоспис: "Маленькому Назару все еще нужна помощь"

Обратиться в кабинет для температурящих пациентов необходимо, если возникли симптомы инфекционного заболевания и пациент не относится к группе риска (возраст не старше 65 лет, отсутствие беременности и хронических заболеваний).

Адреса кабинетов для температурящих пациентов доступны по ссылке

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (нарушение сознания; судороги; температура тела выше 39 градусов, которая не снижается при приеме назначенных препаратов; затруднения дыхания; боль в грудной клетке, животе, пояснице; неконтролируемое обострение хронических заболеваний), необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи по номеру 103.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x