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Минздрав Крыма озадачен: темпы вакцинации в Республике замедлились
Фото: минздрав РК

Минздрав Крыма озадачен: темпы вакцинации в Республике замедлились

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:36 19.11.2021

Минздрав Крыма фиксирует снижение темпов вакцинации от коронавируса. По словам врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского, такие темпы «отодвигают» сроки выполнения плана по вакцинации (80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек).  План по состоянию на 16 ноября был выполнен на 63%, заявил Скорупский в эфире канала Крым-24.

За последнюю неделю отмечается незначительное снижение темпов вакцинации, это мы видим по тому количеству людей, которые получают первую дозу вакцины. За вчерашние сутки провакцинировано первой дозой порядка 6,1 тыс. человек. К сожалению, этого темпа недостаточно, чтобы к установленным срокам достигнуть того уровня иммунизации, который нам установлен плановыми показателями, — сказал Скорупский.

По его информации, проблем с вакцинами от коронавируса сейчас в Крыму нет. Коечный фонд в «ковидных» госпиталях занят на 75%. Рассматривается вопрос о сокращении количества мест для заразившихся.

Коечный фонд занят на 75%, поэтому рассматривается вопрос даже о свертывании некоторого количества коек в других регионах, чтобы организовать на этих койках плановую помощь для жителей Республики, — сказал руководитель минздрава.

Напомним, сегодня в Крыму был установлен очередной «рекорд» по числу выявленных заражений COVID-19 — 884 случая.

Минздрав Крыма озадачен: темпы вакцинации в Республике замедлились

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