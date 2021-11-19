Минздрав Крыма озадачен: темпы вакцинации в Республике замедлились

Минздрав Крыма фиксирует снижение темпов вакцинации от коронавируса. По словам врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского, такие темпы «отодвигают» сроки выполнения плана по вакцинации (80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек). План по состоянию на 16 ноября был выполнен на 63%, заявил Скорупский в эфире канала
За последнюю неделю отмечается незначительное снижение темпов вакцинации, это мы видим по тому количеству людей, которые получают первую дозу вакцины. За вчерашние сутки провакцинировано первой дозой порядка 6,1 тыс. человек. К сожалению, этого темпа недостаточно, чтобы к установленным срокам достигнуть того уровня иммунизации, который нам установлен плановыми показателями, — сказал Скорупский.
По его информации, проблем с вакцинами от коронавируса сейчас в Крыму нет. Коечный фонд в «ковидных» госпиталях занят на 75%. Рассматривается вопрос о сокращении количества мест для заразившихся.
Коечный фонд занят на 75%, поэтому рассматривается вопрос даже о свертывании некоторого количества коек в других регионах, чтобы организовать на этих койках плановую помощь для жителей Республики, — сказал руководитель минздрава.
Напомним, сегодня в Крыму был установлен очередной «рекорд» по числу выявленных заражений COVID-19 — 884 случая.
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