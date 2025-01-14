Минздрав Крыма: почему беременным женщинам важно встать на медицинский учет в первые 12 недель

Так, обратиться в женскую консультацию для постановки на учет необходимо в сроке до 12 недель беременности. Это позволит своевременно обнаружить патологию внутренних органов женщины и принять меры для дальнейшего сохранения беременности, максимально точно установить срок беременности и родов, выявить врожденные аномалии развития плода, спрогнозировать возможные осложнения во время беременности (включая преэклампсию, поздние гестозы, преждевременные роды, задержки развития плода), выработать план ведения беременности.

В первом триместре до 12 недель, при первой явке беременной, врач акушер-гинеколог собирает анамнез, проводит общее обследование органов и систем; антропометрию (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела); измерение размеров таза; гинекологический осмотр. Кроме того, в поликлинике по месту жительства женщина проходит осмотры и консультации узких специалистов, сдает лабораторные исследования. Помимо этого, врач дает рекомендации по питанию, приему витаминов, отказу от вредных привычек.

На сроке 11–14 недель проводится оценка антенатального развития плода. Пренатальный скрининг позволяет уже на ранних сроках беременности заподозрить у плода синдром Дауна, синдром Эдвардса и другие врожденные аномалии развития. Обследование включает в себя ультразвуковой и биохимический (анализ крови) скрининги.

Необходимо понимать, что до 12 недель закладка беременности внутренних органов и систем плода. Влияние неправильного питания, вредных привычек, хронических и инфекционных заболеваний на развитие будущего малыша может привести к порокам развития, «замершей» беременности и выкидышу. Ранняя постановка на учет позволяет предотвратить возможные осложнения течения беременности.

Женщинам, вставшим на учет по беременности до наступления срока 12 недель, назначается ежемесячное пособие. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности. Размер и основания для назначения пособия зависят от дохода семьи. Более подробная информация о назначении данного пособия доступна на сайте Социального фонда РФ.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК