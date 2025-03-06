Минздрав Крыма: после 40 лет следует ежегодно проходить профилактический осмотр у врача-офтальмолога

Специалист отмечает, что главная задача офтальмологов – выявление заболевания на самых ранних этапах для сохранения высокой остроты зрения пациентам.

Качество жизни пациента напрямую коррелирует с остротой зрения, в связи с чем при подозрении на глаукому врач направляет на дополнительные диагностические мероприятия, — пояснила врач.

Глаукома – группа хронических заболеваний глаз различной этиологии с общим симптомокомплексом (нарушение гидромеханики глаза, неустойчивость внутриглазного давления, повышение уровня офтальмотонуса, атрофия зрительного нерва с формированием глаукомной экскавации и ухудшение зрительных функций). Глаукома является второй причиной слепоты в мире (после катаракты), однако, данная нозология занимает первое место среди заболеваний, ведущих к необратимой потере зрительных функций.

Отсутствие жалоб пациента, сложности диагностики на начальной стадии, хроническое прогредиентное течение, то есть прогрессирование болезни, приводящее к потере работоспособности и инвалидизации, а также значительные затраты пациента и государства в целом позволяют говорить о глаукоме как о социально-экономической болезни», — отмечает Елена Живоглазова.

В группе риска по заболеванию глаукомой – пациенты с гипертонической и гипотонической болезнями, атеросклерозом и сахарным диабетом. Также факторами риска являются повышенный уровень внутриглазного давления, семейный анамнез, наличие сопутствующей глазной патологии.

Краеугольным вопросом профилактики большинства заболеваний является модификация образа жизни. Здоровый образ жизни снижает риск возникновения артериальной гипертензии и сахарного диабета, наличие которых в свою очередь может стать пусковым механизмом для развития глаукомы, — подчеркивает врач.

Специалист также отмечает, что высокий уровень сотрудничества между врачом и пациентом является ключом к успеху в лечении данного заболевания.

Медицина на данном этапе своего развития позволяет сохранить качественное зрение у пациентов с глаукомой на протяжении многих лет. Только слаженная работа и понимание ответственности каждой из сторон позволяют контролировать это тяжелое заболевание», — сообщила офтальмолог.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК