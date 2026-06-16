Минздрав Крыма приглашает жителей полуострова пройти диспансеризацию

Пройти обследование можно как в амбулаторно-поликлиническом звене по месту прикрепления, так и непосредственно на рабочем месте в рамках выездов мобильных медицинских бригад. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о здоровье и профилактике заболеваний, чтобы каждый мог вовремя заметить и предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем.

Диспансеризация позволяет не только объективно оценить текущее состояние организма, но и получить квалифицированные рекомендации специалистов по коррекции образа жизни. Регулярные медицинские осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, что существенно повышает эффективность последующей терапии и минимизирует риски развития опасных осложнений. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей региона проявить заботу о себе и своих близких. Своевременное прохождение диспансеризации — это залог уверенности в собственном здоровье и основа для сохранения высокого качества активной жизни, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Записаться на диспансеризацию можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», по единому телефонному номеру «122» или при личном обращении в поликлинику по месту прикрепления.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым

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