Минздрав Крыма призывает не заниматься самолечением и прислушиваться к медикам

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым призвал жителей и гостей республики с большим вниманием отнестись к вопросам сохранения и укрепления здоровья, и доверять рекомендациям специалистов.

Уважаемые крымчане, не занимайтесь самолечением и самодиагностикой: назначение непоказанных препаратов на ранних стадиях заболевания может лишь ухудшить его течение. Нередко пациенты сами решают принимать антибиотики, но при лечении пневмонии и вирусной инфекции на ранних стадиях эти препараты не дают никакого лечебного эффекта. Их применение является необоснованным, и ваше состояние будет только ухудшаться, — цитирует пресс-служба Правительства РК министра.

По словам министра, все поликлиники в Республике Крым обеспечены противовирусными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции. Чиновник пояснил, что:

в случае повышения температуры, чихания, кашля, затрудненного дыхания, следует незамедлительно обратиться в поликлинику по месту жительства. До прихода врача поликлиники необходимо оставаться дома. При возможности следует находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами, максимально исключить контакты с членами своей семьи, другими лицами, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маски, спиртовые салфетки).

Александр Остапенко подчёркивает: решение о выполнении различных дополнительных методов диагностики, в том числе компьютерной томографии, принимается исключительно лечащим врачом после осмотра пациента. Сроки ожидания проведения компьютерной томографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляют не более 14 рабочих дней со дня назначения.

Как правило, в дебюте заболевания компьютерная томография абсолютно непоказанная процедура. Более того, важно понимать, что это исследование по лучевой нагрузке соответствует от 50 до 350 обычным рентгеновским снимкам, и может оказать очень большое негативное влияние на организм, — говорит министр.

Также, по словам Александра Остапенко, решение о госпитализации пациента принимается лечащим врачом, либо врачом скорой помощи, в соответствии с определенными медицинскими показаниями. В большинстве случаев, при своевременном обращении за медицинской помощью и начатом лечении, заболевание протекает в легкой форме.

В случае если отказа сотрудников «скорой помощи» в госпитализации по соответствующим показаниям для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, Министерство здравоохранения Республики Крым просит обращаться по номеру телефона:

+79787800562.

В то же время, по вопросам не связанным с отказом в госпитализации, необходимо обращаться на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым:

с мобильного телефона 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни);

со стационарного телефона 0 800 733 33 34; 0 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни).