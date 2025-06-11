Минздрав Крыма: работа медорганизаций региона в праздничные и выходные дни

12 и 13 июня 2025 года (включительно) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:
- оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 14:00;
- динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
- амбулаторный прием с 08-00 до 14-00 участковых врачей — терапевтов, участковых врачей — педиатров, врачей акушеров-гинекологов, врачей – стоматологов взрослых, врачей – стоматологов детских;
- работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.
Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.
Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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