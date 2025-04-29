Минздрав Крыма: работа медорганизаций региона в праздничные и выходные дни

В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2025 года (включительно) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:

— работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 14:00;

— динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;

— амбулаторный прием 3 и 10 мая 2025 года с 08-00 до 14-00 (согласно графика) участковыми врачами — терапевтами, участковыми врачами — педиатрами, врачами акушерами-гинекологами, врачами – стоматологами взрослыми, врачами — стоматологами детскими;

— работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК